На окружности с центром в точке О взяли точку А. Какую часть окружности составляют точки, которые ближе к О, чем к А?

Геометрия

На окружности с центром в точке О взяли точку А. Какую часть окружности составляют точки, которые ближе к О, чем к А?

Автор: Гость