На окружности с центром в точке О взяли точку А. Какую часть окружности составляют точки, которые ближе к О, чем к А?
Геометрия
На окружности с центром в точке О взяли точку А. Какую часть окружности составляют точки, которые ближе к О, чем к А?
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