На опушке леса Маша нашла 10 грибов,из них з-подберёзовика,остальные моховики сост??вь и запиши уровнение к этой задаче обозначив количество моховиков через X
Математика
На опушке леса Маша нашла 10 грибов,из них з-подберёзовика,остальные моховики сост??вь и запиши уровнение к этой задаче обозначив количество моховиков через X
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+x=10. (решение) x=10-3 x=7
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