На опушке леса Маша нашла 10 грибов,из них з-подберёзовика,остальные моховики сост??вь и запиши уровнение к этой задаче обозначив количество моховиков через X

Математика

На опушке леса Маша нашла 10 грибов,из них з-подберёзовика,остальные моховики сост??вь и запиши уровнение к этой задаче обозначив количество моховиков через X

Автор: Гость