На опушке леса Маша нашла 10 грибов,из них з-подберёзовика,остальные моховики сост??вь и запиши уровнение к этой задаче обозначив количество моховиков через X

Математика
На опушке леса Маша нашла 10 грибов,из них з-подберёзовика,остальные моховики сост??вь и запиши уровнение к этой задаче обозначив количество моховиков через X
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+x=10. (решение) x=10-3 x=7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Даю 35 баллов.­ Найти в тексте все художественные средст­ва языка. Выполнить синт??ксический разбо­р предложения № 13. В предложении № 12 ­обозна...
Ответить
География
Расскажите об особеннностях апк европейского юга
Ответить
Математика
Упростие выражение (соs2-1)(1+ctg2a)
Ответить
Русский язык
Вин...гран... Помогите с этим словом ставие буквы! Спасибо за ранее
Ответить
Алгебра
Раскройте скобки (x/3-0,5y)^2
Ответить