На оси ординат найдите точку, удаленную от точки А (4;-6) на пять единиц
Геометрия
На оси ординат найдите точку, удаленную от точки А (4;-6) на пять единиц
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