На основе электронной теории строения объясните, как и почему у атома пределах од??ого периода изменю металлический характер элементов и кислотно-основные свойства их соединений

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В пределах одного периода слева направо кол-во электронов на валентном слое увеличивается, а количество энергетических уровней остается неизменным. За счет такого поведения элементов происходит накапливание отрицательного заряда на валентном слое и сила притяжения между положительным ядром и электронами растет, происходит сжатие атома. Поскольку свойства металлические обусловлены легкостью отдачи электрона, эти свойства слева направо ослабевают, ведь электронов становится больше и они все сильней сжимаются к ядру и все крепче электростатистическая связь. Этим и обусловлен переход от металлов к неметаллом в рамках одного периода. Это же относится к их соединениям. Те элементы, которые находятся в середине периода часто образуют амфотерные соединения. Например Al образует Al2O3, поскольку находится на грани перехода от металлов к неметаллам. Al2O3 за счет этого свойства реагирует и с основаниями, и с кислотами. Примеры: Al2O3+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2O Al2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2↑