Сравните площади квадрата и прямоугольника, зная, что основание прямоугольника н??м 10 см больше, а высота на 10 см меньше стороны квадрата.
Алгебра
Сравните площади квадрата и прямоугольника, зная, что основание прямоугольника н??м 10 см больше, а высота на 10 см меньше стороны квадрата.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-сторона квадрата х+10-основание прямоугольника х-10-его высота Площадь квадрата х² Площадь прямоугольника (х+10)(х-10)=х²-100 Площадь квадрата на 100см² больше
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