Сравните площади квадрата и прямоугольника, зная, что основание прямоугольника н??м 10 см больше, а высота на 10 см меньше стороны квадрата.

Алгебра

Сравните площади квадрата и прямоугольника, зная, что основание прямоугольника н??м 10 см больше, а высота на 10 см меньше стороны квадрата.

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