На отрезке MK отметили точку N так,что расстоние между точками M и N в 2 раза больше,чем расстояние между точками N и K.найдите расстояния между точками M и N и N и K,если растояние между точками M и K равно 3 см

Математика

На отрезке MK отметили точку N так,что расстоние между точками M и N в 2 раза больше,чем расстояние между точками N и K.найдите расстояния между точками M и N и N и K,если растояние между точками M и K равно 3 см

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