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(х+176):7=15 скажите плииз
Математика
(х+176):7=15 скажите плииз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+176):7=15 х+176=15х7 х+176=105 х=105-176 х=-71
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