На результат решения 395+х=864 864-395=469 х=469.Учитель написал "Так нельзя".А как можно?

Математика
На результат решения 395+х=864 864-395=469 х=469.Учитель написал "Так нельзя".А как можно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
395+x= 864 x= 864-395 x=469
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