3^x-1-3^x+3^x+1=63плисс срочно надо
Математика
3^x-1-3^x+3^x+1=63плисс срочно надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3^{x-1} *7=63 3^{x-1} =9 3^{x-1} = 3^{2} x-1=2 x=3 ответ: x=3
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