Помогите сделать выводы: Прошу, надо до понедельника!
Биология
Помогите сделать выводы: Прошу, надо до понедельника!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Типы Корневых систем. Все корни одного растения образуют корневую Систему. Различают два типа корневых систем: стержневую и мочковатую1) Корневую систему в которой сильнее всех развит похожий на стержень Главный корень, называют стержневой. Стержневую корневую систему имеет большинство двудольных растений, например щавель, морковь, свекла и др. Обычно Стержневая Корневая система хорошо видна Только у молодых, выросших из семян двудольных растений. многолетних растений(лютик, земляника, подорожник часто главный корень отмирает, а от стебля отрастают придаточные корни. 2) Мочковатой называют корневую систему из придаточных и боковых корней. Главный корень у растений с мочковатой системой недостаточно развит или рано отмирает. Мочковатая Корневая система характерна для однодольных растений пшеницы, ячменя, Лука, чесно ка и др.
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