Выделите грамматические основы в простых предложениях, входящих в состав сложных предложений. определить их виды. назовите типы синтаксической связи частей в сложных союзных предложениях. Стремление человека проводить свою хоз...

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Выделите грамматические основы в простых предложениях, входящих в состав сложных предложений. определить их виды. назовите типы синтаксической связи частей в сложных союзных предложениях. Стремление человека проводить свою хозяйственную деятельность с учётом законов природы привело к возникновению науки экологии. В переводе с греческого экология – это наука о доме, о непосредственном окружении человека, которое представляет живая и неживая природа. Экология изучает природу как взаимодействие всего живого с неживым, она исследует отношения растений и животных, их видов между собой и с окружающей средой. Задача экологии – помочь человеку сохранить биологическое равновесие а природе, создаваемое связями живой и неживой природы. В XXI век человечество вошло в состоянии экологической катастрофы, и в ее устранении должен участвовать каждый из нас.

Автор: Гость