Выделите грамматические основы в простых предложениях, входящих в состав сложных предложений. определить их виды. назовите типы синтаксической связи частей в сложных союзных предложениях. Стремление человека проводить свою хоз...
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Выделите грамматические основы в простых предложениях, входящих в состав сложных предложений. определить их виды. назовите типы синтаксической связи частей в сложных союзных предложениях. Стремление человека проводить свою хозяйственную деятельность с учётом законов природы привело к возникновению науки экологии. В переводе с греческого экология – это наука о доме, о непосредственном окружении человека, которое представляет живая и неживая природа. Экология изучает природу как взаимодействие всего живого с неживым, она исследует отношения растений и животных, их видов между собой и с окружающей средой. Задача экологии – помочь человеку сохранить биологическое равновесие а природе, создаваемое связями живой и неживой природы. В XXI век человечество вошло в состоянии экологической катастрофы, и в ее устранении должен участвовать каждый из нас.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Основа- стремление привело (но оно простое) 2 - сложное с подчинительной союзной связью. Подчинит.союз- которое. Основа в первом простом: экология (подлежащее)-наука (сказуемое), во втором природа (подлеж.), представляет(сказ.) 3. Сложно-сочиненное бессоюзная связь. Первая основа: экология изучает, вторая: она исследует. 4. простое 5. ССП с союзн.связью. Первая основа: человечество вошло, вторая: каждый из нас должен участвовать.
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