На овощной склад привезли помидоры на 6 машинах по 120 ящиков в каждой потом ещё на 8 машинах по 140 ящиков в каждой сколько ящиков помидоров привезли на склад? Помогите пожалуйста как написать условия

Математика

На овощной склад привезли помидоры на 6 машинах по 120 ящиков в каждой потом ещё на 8 машинах по 140 ящиков в каждой сколько ящиков помидоров привезли на склад? Помогите пожалуйста как написать условия

Автор: Гость