На овощной склад привезли помидоры на 6 машинах по 120 ящиков в каждой потом ещё на 8 машинах по 140 ящиков в каждой сколько ящиков помидоров привезли на склад? Помогите пожалуйста как написать условия
Математика
На овощной склад привезли помидоры на 6 машинах по 120 ящиков в каждой потом ещё на 8 машинах по 140 ящиков в каждой сколько ящиков помидоров привезли на склад? Помогите пожалуйста как написать условия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6*120= 720 (ящиков) привезли сначала. 2) 8*140=1120(ящиков) привезли потом. 3) 1120+720= 1840 (ящиков) Ответ. На склад привезли 1840 ящиков
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