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Реши уравнение подбором 6*х=24 35:х=7 u:4=7
Математика
Реши уравнение подбором 6*х=24 35:х=7 u:4=7
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Гость:
6•4=24 35:5=7 28:4=7
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