На пасеке 30 ульев дали за лето по 36 кг мёда и 20 ульев по 42 кг.Сколько всего кг мёда п??лучили с этих ульев за лето. у меня 2 задачи Из двух городов вышли навстречу друг другу два поезда. Один из них шёл до встречи 4 часа ...
Математика
На пасеке 30 ульев дали за лето по 36 кг мёда и 20 ульев по 42 кг.Сколько всего кг мёда п??лучили с этих ульев за лето. у меня 2 задачи Из двух городов вышли навстречу друг другу два поезда. Один из них шёл до встречи 4 часа со скоростью 75 км ч а другой 4 ч со скоростью 60 км/ч
Ответ(ы):
Гость:
30*36 +20*42=1920*3= 5760
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