На пасеке 30 ульев дали за лето по 36кг мёда и 20 ульев- по 42кг. Сколько всего килограм??ов мёда получили с этих ульев за лето?

Математика

На пасеке 30 ульев дали за лето по 36кг мёда и 20 ульев- по 42кг. Сколько всего килограм??ов мёда получили с этих ульев за лето?

Автор: Гость