На пасеке 30 ульев дали за лето по 36кг мёда и 20 ульев- по 42кг. Сколько всего килограм??ов мёда получили с этих ульев за лето?
Математика
На пасеке 30 ульев дали за лето по 36кг мёда и 20 ульев- по 42кг. Сколько всего килограм??ов мёда получили с этих ульев за лето?
Ответ(ы):
Гость:
1) 30 * 36 = 1080 кг меда 2) 20*42 = 840 кг меда 3) 1080 +840 = 1920 кг меда всего получили с этих ульев за лето
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