На пеньке в лесу лежит 19 грибов. 5 сентября бельчата и крольчата начали есть эти гр??бы. Бельчата взяли себе на 5 больше, чем крольчата. Бельчата каждый день съедали по три гриба, а крольчата — по одному. Какого числа был съед...

Математика
На пеньке в лесу лежит 19 грибов. 5 сентября бельчата и крольчата начали есть эти гр??бы. Бельчата взяли себе на 5 больше, чем крольчата. Бельчата каждый день съедали по три гриба, а крольчата — по одному. Какого числа был съеден последний гриб?
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Автор: Гость
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Гость:
8ого сентебря потомучто
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