На пеньке в лесу лежит 19 грибов. 5 сентября бельчата и крольчата начали есть эти гр??бы. Бельчата взяли себе на 5 больше, чем крольчата. Бельчата каждый день съедали по три гриба, а крольчата — по одному. Какого числа был съед...

Математика

На пеньке в лесу лежит 19 грибов. 5 сентября бельчата и крольчата начали есть эти гр??бы. Бельчата взяли себе на 5 больше, чем крольчата. Бельчата каждый день съедали по три гриба, а крольчата — по одному. Какого числа был съеден последний гриб?

Автор: Гость