На первом этаже давление воды в водопроводных трубах 330кпа. каково давление воды на шестом этаже,если высота этажа 3 м,а все краны закрыты?
Физика
На первом этаже давление воды в водопроводных трубах 330кпа. каково давление воды на шестом этаже,если высота этажа 3 м,а все краны закрыты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нАДО ОТ ДАВЛЕНЯ НА1ОМ ЭТАЖЕ ОТНЯТЬ ДАВЛЕНИЕ ВОДЯНОГО СТОЛБА ВЫСОТОЙ3*5МЕТРОВ. формула p=pgh/
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