На первом этаже давление воды в водопроводных трубах 330кпа. каково давление воды на шестом этаже,если высота этажа 3 м,а все краны закрыты?

Физика

На первом этаже давление воды в водопроводных трубах 330кпа. каково давление воды на шестом этаже,если высота этажа 3 м,а все краны закрыты?

Автор: Гость