(3 целых 2\7-4)*(-7\5)-(-8)*3

Математика
(3 целых 2\7-4)*(-7\5)-(-8)*3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(3 2/7 - 4) * (-7/5) - (-8)*3 =  25 1) 3 2/7 - 4 = 23/7 - 4 = 23/7 - 28/7 = -5/7 2) -5/7 * (-7/5) = 1 3) -8*3 = -24 4) 1 - (-24) = 1 + 24 = 25
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