Помогите пожалуйста сделать 92-е задание...
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Помогите пожалуйста сделать 92-е задание...
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Тетрад-корень, очк-суффикс ,а-окончание, Тетрадочка Карандашик Карандаш-корень, ик-суффикс Славочка Слав-корень,очк-суффикс,а-окончание Боренька Бор-корень,нету-суффикс,а-окончание Заборчик Забор-корень,чик-суффикс
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