Сопротивление f дороги движению автомобиля при скорости Vкм/ч на мягкой грунтовой дороге выражается формулой: f=36,5-(3/4)V+(1/30)V^2. Определить скорость V, при которой сопротивление будет наименьшим.

Математика

Сопротивление f дороги движению автомобиля при скорости Vкм/ч на мягкой грунтовой дороге выражается формулой: f=36,5-(3/4)V+(1/30)V^2. Определить скорость V, при которой сопротивление будет наименьшим.

Автор: Гость