Сопротивление f дороги движению автомобиля при скорости Vкм/ч на мягкой грунтовой дороге выражается формулой: f=36,5-(3/4)V+(1/30)V^2. Определить скорость V, при которой сопротивление будет наименьшим.
Математика
Сопротивление f дороги движению автомобиля при скорости Vкм/ч на мягкой грунтовой дороге выражается формулой: f=36,5-(3/4)V+(1/30)V^2. Определить скорость V, при которой сопротивление будет наименьшим.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=fmin, когда f'=0 - производная равна 0. f' = -3/4+2v/30 = -3/4+v/15 f'=0, значит, -3/4+v/15=0 v/15=3/4 v=3*15/4 v=45/4=11 1/4 =11,25 (км/ч) - это ответ
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