Буквай а зашивровано некоторое число. Запиши,чему равно значение каждого произве??ения. а•о=[ ] 1•а= [ ]
Математика
Буквай а зашивровано некоторое число. Запиши,чему равно значение каждого произве??ения. а•о=[ ] 1•а= [ ]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А*0=0 1*а=а ...........
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