Найдите значение выражения (94целях1/5-46целых41/100)÷8,1срочно надо плиз
Математика
Найдите значение выражения (94целях1/5-46целых41/100)÷8,1срочно надо плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)94цел 1/5 - 46цел 41/100= 94цел 20/100 - 46цел 41/100= 93цел 120/100 - 46цел 41/100= 47цел 79/100 2)47цел 79/100: 8,1 = 47,79:8,1= 5,9
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