Одна сторона прямоугольника меньше другой на 7 см, а диагональ прямоугольника рав??а 17 см. Найти периметр прямоугольника.

Геометрия

Одна сторона прямоугольника меньше другой на 7 см, а диагональ прямоугольника рав??а 17 см. Найти периметр прямоугольника.

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