Одна сторона прямоугольника меньше другой на 7 см, а диагональ прямоугольника рав??а 17 см. Найти периметр прямоугольника.
Геометрия
Одна сторона прямоугольника меньше другой на 7 см, а диагональ прямоугольника рав??а 17 см. Найти периметр прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна сторона прямоугольника х см, вторая (х+7) см По теореме Пифагора х²+(х+7)²=17² х²+7х-120=0 D=49+480=529=23² x=(-7+23)/2=8 второй корень уравнения отрицателен, не уд. усл. Одна сторона х= 8 см, вторая (х+7)=15 см Р=2·(8+15)=46 см
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