Почему в слове "священник" две буквы"нн"?
Русский язык
Почему в слове "священник" две буквы"нн"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень "священ" (проверить можно словом "поСВЯЩЕНие") и суффикс "ник" дают 2 буквы Н, встречаясь. Вот, в общем-то, и всё. Удачи)
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