Выполни действия:4мв квадрате 9с в квадрате+96см в квадрате= , 5м6см-4дм8см= ,3т 8ц:5= ,9кг75г*320= , 7мин3с-5мин18с= , 2ч40мин :8
Математика
Выполни действия:4мв квадрате 9с в квадрате+96см в квадрате= , 5м6см-4дм8см= ,3т 8ц:5= ,9кг75г*320= , 7мин3с-5мин18с= , 2ч40мин :8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4мв квадрате 9с в квадрате+96см в квадрате=??? 5м6см-4дм8см=506см-48см=458см=4м 58см 3т 8ц:5=3800кг/5=760кг=7ц 60кг 9кг75г*320=9075г *320=2 904 000г = 2т 904кг 7мин3с-5мин18с= 423с-318с=105с=1мин5с 2ч40мин :8= 140/8=17,5минут
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