Учить правило жи.ши.ча.ща.чу.щу
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Учить правило жи.ши.ча.ща.чу.щу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жи/ши пиши с "и" Ча/ща пиши с "а" Чу/щу пиши с "у"
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