СРОЧНО !!! Докажите, что если альфа,бета,гамма - углы треугольника, то выполняется ??авенство:4*cos(альфа/2)*cos(бета/2)*cos(гамма/2)=sin(альфа)+sin(бета)+sin(гамма)

Алгебра

СРОЧНО !!! Докажите, что если альфа,бета,гамма - углы треугольника, то выполняется ??авенство:4*cos(альфа/2)*cos(бета/2)*cos(гамма/2)=sin(альфа)+sin(бета)+sin(гамма)

Автор: Гость