СРОЧНО !!! Докажите, что если альфа,бета,гамма - углы треугольника, то выполняется ??авенство:4*cos(альфа/2)*cos(бета/2)*cos(гамма/2)=sin(альфа)+sin(бета)+sin(гамма)
Алгебра
СРОЧНО !!! Докажите, что если альфа,бета,гамма - углы треугольника, то выполняется ??авенство:4*cos(альфа/2)*cos(бета/2)*cos(гамма/2)=sin(альфа)+sin(бета)+sin(гамма)
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Использованы формулы: --сумма синусов, --синус разности, --синус двойного аргумента и формулы приведения)))
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