Под действием силы в 400Н была совершена механическая работа в 1600кДж. Определите пройденный путь.

Физика
Под действием силы в 400Н была совершена механическая работа в 1600кДж. Определите пройденный путь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все очень просто))) работа A=Fs, где F - сила, s - путь А=1600кДж=1600000Дж F=400H s=A/F=1600000Дж/400Н=4000м=4км
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