На плане этоэ 2см,а на местности ? если масштаб: а)1:500000 б)1:25000000 в)1:50000 Помогите п??жалуйство!
Геометрия
На плане этоэ 2см,а на местности ? если масштаб: а)1:500000 б)1:25000000 в)1:50000 Помогите п??жалуйство!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1 см - 5 км 2 см - x x=2*5/1=10км б) 1 см - 250км 2 см - x км x=2*250/1=500км в) 1 см - 500 м 2 см - x м x=2*500/1=1000м=1км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Дрозды сидели на макушках и , топорща крылышками, скорее декламировали , чем пели , свои флейтовые импровизации. Подскажите пожалуйста почему запят...
Физика
Русский язык
Другие предметы
Математика