Визначте головну думку твору "Соловей"

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Визначте головну думку твору "Соловей"
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Гость:
Главные герои и действующие лица былины "Илья Муромец и Соловей разбойник": Илья Муромец, старый казак, богатырь и защитник земли русской. Соловей Разбойник, разбойник, который погубил множество жизней на дорогое в Киев. Дочери Соловья, число три, но самая младшая и самая глазастая среди них. Зятья Соловья, видимо также трое, делают только то, что им велят Князь Владимир, любитель красиво одеваться и не доверять словам богатырей. Главная мысль былины: Добро всегда побеждает зло. Но также в тексте былины можно обнаружить много других интересных идей: На любого разбойнику и душегуба всегда найдется богатырь, который положит конец его бесчинствам. Богатырь не боится трудного пути. Даже у самого кровожадного разбойника может быть жена, дети и зятья. Нельзя поить разбойника, чтобы он не засвистел в полную силу и не порушил окрестности. Справедливый суд для разбойника - голова с плеч.

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