Какой тип развития характерен для майского жука? Перечислите стадии его развития. Каковы различия во внешнем строении, образе жизни, питании взрослого жука и его личинки?

Гость: Гость:

Майский жук (он же майский хрущ) относится к обширной группе пластинчатоусых жуков Майские жуки многоядны, то есть у них нет специфического кормового растения, они питаются не только листьями березы (почему-то в книжках рисуют майского жука исключительно на березе) , но и практически всех плодовых деревьев, кленов, дубов и многих других На деревьях жуки питаются и спариваются, затем самки, найдя подходящую почву, закапываются, и на глубине в 25-30 см откладывают яйца, каждая может отложить до 70 штук. Через месяц-полтора из яиц выходят личинки. Срок развития личинок до взрослого состояния — 3-4 года. В первый год они маленькие и не наносят вреда, питаются перегнивающими растительными остатками, но со второго года аппетит их возрастает и вкусы меняются — личинки переходят на питание корнями растений, могут погрызть луковицы и корнеплоды. . Для личинок жуков характерна вертикальная сезонная миграция: в тёплое время года они поднимаются ближе к поверхности земли, а зимой опускаются на глубину. Куколка образуется в начале осени, и через примерно 6 недель появляются взрослые жуки, которые до конца апреля остаются под землёй на глубине 20-100 см Как в стадии личинок, так и в стадии имаго майские жуки чрезвычайно прожорливы, и в большом количестве способны принести значительный вред лесным насаждениям либо сельскохозяйственным культурам. Наибольший вред приносят личинки — повреждённые растения быстро погибают. Другими словами - майский жук как во взрослом состоянии., так и в стадии личинки всегда имеет в своем распоряжении корм, он не зависит от какого-то одного растения и потому всегда имеет возможность для выживания, он отлично приспособился к среде проживания