При каких значениях d уравнении 1/4 х во 2-й степени - (2d-1)x+4d2-20=0. Имеет два корня

Математика
При каких значениях d уравнении 1/4 х во 2-й степени - (2d-1)x+4d2-20=0. Имеет два корня
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/4x²-(2d-1)x+(4d²-20)=0; В этом квадратном уравнении a=1/4, b=2d-1, c=4d²-20. Квадратное уравнение будет иметь два корня, если дискриминант больше нуля. D=(2d-1)²-4*1/4*(4d²-20)=4d²-4d+1-4d²+20=21-4d. Решаем неравенство 21-4d>0; -4d>-21; d<21/4; d<5,25. Ответ: d<5,25 (-∞; 5,25).
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