Составить рассказ про херсон на украинском языке со сложными словами

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Поблизу впадіння Дніпра в Чорне море на високому правому березі розкинулось славне місто Херсон, найбільший дніпровий порт, центр великої агломерації. Крім міста-супутника Цюрупинська, до нього притулилися іще вісім міст і селищ.Іще в 1737 році під час чергової війни з турками виникло російське укріплення з неросійською назвою Олександер-шанц. Але історія починається з височайшого указу про заснування міста, фортеці і верфі, названої на честь кримського Херсонесу. І традиційно створив усе невгамовний Григорій Потьомкін.Херсон став найпершою базою Чорноморського флоту, а головне – столицею Новоросії з її першим генерал-губернатором – князем Потьомкіним. До Миколаєва, а потім Одеси через Херсон ішла вся середземноморська торгівля імперії.Серед визначних місць Херсона – залишки фортеці, багато красивих храмів та синагог (адже тут мешкала чимала кількість євреїв), Адміралтейський арсенал, Чорноморський госпіталь, «Казенний парк» — улюблене місце відпочинку херсонців та гостей міста. А ще корінні жителі полюбляють демонструвати всім зацікавленим унікальну гіперболоїдну конструкцію Аджигольського сітчастого стального маяка, розташованого біля міста. І, звичайно ж, гордо радять побувати у відомому на весь світ заповіднику Асканія-Нова з унікальними незайманими степами, єдиними в Європі.Але скільки у місті невеличких будиночків, побудованих на початку минулого та в кінці позаминулого століття, які просто заворожують погляд, як от Дім з атлантами або Дім купця Медведєва. А які величні будівлі Міської думи, Другої Маріїнсько — Олександрівської гімназії! Милують око купола церкви Всіх Святих та Миколая Чудотворця.Життя та творчість багатьох визначних особистостей пов’язане з Херсоном – поетів Дениса Давидова, Павла Тичини, Максима Рильського, письменників Вадима Собка, Олеся Гончара, які оспівували місто і жителів Херсонщини у багатьох своїх творах.Херсон – це місто-трудівник, яке пам’ятає і гордиться своєю історією, цінить своє сьогодення і впевнено будує майбутнє.