Твір у художньому стилі на тему земля кружляє у космічнім вальсі

Гость: Гость:

Сонце й Місяць низько вклонились чарівній Землі, як тільки та завітала на космічний бал.Великий і поважний Юпітер насолоджувався її вбранням здалеку і боявся наблизитись до неї і запросити на танок. Земля про це знала і том усама кружляла у танку змушуючи щоб з нею хтось затанцював.Вона ніколи не сумувала тому що знала що найкрасивіша у своїй галактиці і навіть могутня Венера і інші планети заздрять їй. Юпітер підійшовши до Землі запросив її на танок гармонійно затанцювавши вони розмовляли до кінця космічного балу