Na₃PO₄+HCl AlCl₃+H₂SO₄ HgSO₄+H₂PO₃

Химия
Na₃PO₄+HCl AlCl₃+H₂SO₄ HgSO₄+H₂PO₃
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)NA3PO4+3HCL=3NACL+H3PO4 2)2AlCl3 + 3H2SO4 -->(Al)2(So4)3+6HCl 3) НЕ ЗНАЮ ТАКОГО СОЕДИНЕНИЯ, МОЖЕТ БЫТЬ ТАМ ДОЛЖНО БЫТЬ ВОДА
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