Na₃PO₄+HCl AlCl₃+H₂SO₄ HgSO₄+H₂PO₃

Гость: Гость:

1)NA3PO4+3HCL=3NACL+H3PO4 2)2AlCl3 + 3H2SO4 -->(Al)2(So4)3+6HCl 3) НЕ ЗНАЮ ТАКОГО СОЕДИНЕНИЯ, МОЖЕТ БЫТЬ ТАМ ДОЛЖНО БЫТЬ ВОДА