Запишите словосочетания с отглагольными прилагательными и причастиями в два сто??бика. Первый столбик : от глаголов сов(что сделать?)вида. Второй столбик: то глаголов несов(Что делать?).вида. Слова: Жаренные котлеты, посоленный...

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Запишите словосочетания с отглагольными прилагательными и причастиями в два сто??бика. Первый столбик : от глаголов сов(что сделать?)вида. Второй столбик: то глаголов несов(Что делать?).вида. Слова: Жаренные котлеты, посоленный суп, несолёный суп, солёная рыба, поджаренное мясо, сломанный телефон, брошенный автомобиль, кипячёное молоко, заброшенная шахта, пораненная рука, дарёная кукла, решённый вопрос, позолоченные часы, стреляный воробей, пуганая ворона, закатанные рукава, кованый сундук, плетёная корзина.

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