На поле 600на600метров возвели забор он разделил поле на прямоугольники 20на5метров какова длина возведенных заборов ?
Математика
На поле 600на600метров возвели забор он разделил поле на прямоугольники 20на5метров какова длина возведенных заборов ?
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