Сочинение на тему :что означает красный цвет в России.На английском.Заранее спаси??о!!!
Английский язык
Сочинение на тему :что означает красный цвет в России.На английском.Заранее спаси??о!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рэд...Довольно странное слово!Давайте узнаем что оно обозначает в русском языке РЕД-это сокращение, в новых сложных словах: редактор, редакция, редакционный, например:техред (технический редактор), редколлегия (редакционная коллегия), редотдел (редакционный отдел).В русском языке и в английском языке почти все слова не совместимы,тоесть совсем не похожи.Русский и английский языки очень важны в нашей жизни!
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