На полу стоит мальчик массой 40 кг.Какое давление он производит на пол,если общая п??ощадь подошв его ботинок,соприкасающихся с полом, равна 250см?

Физика

На полу стоит мальчик массой 40 кг.Какое давление он производит на пол,если общая п??ощадь подошв его ботинок,соприкасающихся с полом, равна 250см?

Автор: Гость