На полу стоит мальчик массой 40 кг.Какое давление он производит на пол,если общая п??ощадь подошв его ботинок,соприкасающихся с полом, равна 250см?

Физика
На полу стоит мальчик массой 40 кг.Какое давление он производит на пол,если общая п??ощадь подошв его ботинок,соприкасающихся с полом, равна 250см?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дано:m=40кг.S=250см^2=0,025м^2.P=?______Решение:Запишем формулу давления: Где F равна: (g - ускорение свободного падения, равное 10м/с^2).Подставляем формулу силы тяжести в формулу давления, получаем:Подставляем, получаем:P=400/0,025=16000Па=16*10^3 Па=16кПа

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