Переведите пожалуйста Буду благодарна

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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-Привет! Как твои дела? -У меня все хорошо, спасибо. А как твои? -Ох..я чувствую себя ужасно. -Что случилось? -У меня болит спина. -О..какая жалость. -Ты когда-нибудь чувствовал такую боль? -Нет, никогда. -Ты должен проконсультироваться у врача. -Это хорошая идея! -Я надеюсь ты скоро поправишься. -Спасибо!
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