Переведите пожалуйста Буду благодарна

Гость: Гость:

-Привет! Как твои дела? -У меня все хорошо, спасибо. А как твои? -Ох..я чувствую себя ужасно. -Что случилось? -У меня болит спина. -О..какая жалость. -Ты когда-нибудь чувствовал такую боль? -Нет, никогда. -Ты должен проконсультироваться у врача. -Это хорошая идея! -Я надеюсь ты скоро поправишься. -Спасибо!