Поставьте рассказ по рисунку.10-8 предложений.Заранее спасибо.
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Поставьте рассказ по рисунку.10-8 предложений.Заранее спасибо.
Ответ(ы):
Гость:
Дети играли зимой.Петя пошел убежал. Остальные остались
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