Найдите корень уравнения х^2-24х-81=0 если уравнение имеет больше одного корня, то в ??твете укажите больший из них

Алгебра

Найдите корень уравнения х^2-24х-81=0 если уравнение имеет больше одного корня, то в ??твете укажите больший из них

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