Найдите корень уравнения х^2-24х-81=0 если уравнение имеет больше одного корня, то в ??твете укажите больший из них
Алгебра
Найдите корень уравнения х^2-24х-81=0 если уравнение имеет больше одного корня, то в ??твете укажите больший из них
Ответ(ы):
Гость:
Х^2-24х-81=0 Д=(-24)^2-4*1*(-81)=576+324=900; Х1=(24-30)/2=-3; Х2=(24+30)/2=27; Ответ:27;
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