На пришкольный участок завезли 5 дес. Кустов малины и 8 дес. Кустов смородины. На ск??лько десятков кустов смородины больше чем малины?

Математика
На пришкольный участок завезли 5 дес. Кустов малины и 8 дес. Кустов смородины. На ск??лько десятков кустов смородины больше чем малины?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8-5=3 На 3 дес. кустов смородины больше 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
ПОМОГИТЕ! СРОЧНО! ВСЕ НА СКРИНЕ
Ответить
Математика
Задача ( 2) решить другим способом (вторым способом)
Ответить
Математика
Помогите вычислить значениея сумм 5+53. 7+52 . 4+64. 3+26. 2+95
Ответить
Обществознание
Дам 20 баллов пожалуйста заранее спасибо напишите не большое сочинение 10-15 предложений чем личность отличается от индивида
Ответить
Математика
Площадь поля 260 гектаров на 35% его площади бассейна в лук на какую площадь занимают посевы посевы лука
Ответить