На пришкольный участок завезли 5 дес. Кустов малины и 8 дес. Кустов смородины. На ск??лько десятков кустов смородины больше чем малины?

Математика

На пришкольный участок завезли 5 дес. Кустов малины и 8 дес. Кустов смородины. На ск??лько десятков кустов смородины больше чем малины?

Автор: Гость