На пришкольный участок завезли 5 дес. Кустов малины и 8 дес. Кустов смородины. На ск??лько десятков кустов смородины больше чем малины?
Математика
На пришкольный участок завезли 5 дес. Кустов малины и 8 дес. Кустов смородины. На ск??лько десятков кустов смородины больше чем малины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8-5=3 На 3 дес. кустов смородины больше
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