Дам 20 баллов пожалуйста заранее спасибо напишите не большое сочинение 10-15 предложений чем личность отличается от индивида

Гость: Гость:

Индивид - отличный от окружающего мира человек, живущий по придуманным, но, главное, отличным от мира краскам. Личность - человек, который наоборот, развил в себе данное от Природы и занял место, согласно своему природному (а не цивилизационному) предназначению