Дам 20 баллов пожалуйста заранее спасибо напишите не большое сочинение 10-15 предложений чем личность отличается от индивида
Обществознание
Дам 20 баллов пожалуйста заранее спасибо напишите не большое сочинение 10-15 предложений чем личность отличается от индивида
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Индивид - отличный от окружающего мира человек, живущий по придуманным, но, главное, отличным от мира краскам. Личность - человек, который наоборот, развил в себе данное от Природы и занял место, согласно своему природному (а не цивилизационному) предназначению
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