Когда с какой целью была создана ООН? Что ее отличало от лиги наций? Охарактеризуйте роль ООН в решении международных проблем?
История
Когда с какой целью была создана ООН? Что ее отличало от лиги наций? Охарактеризуйте роль ООН в решении международных проблем?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)ООН создана союзными державами-победительницами после окончания Второй мировой войны. Ее задачи определены Уставом ООН: «Поддерживать международный мир и безопасность и для этой цели принимать эффективные коллективные меры по предотвращению и устранению угрозы миру.. . Развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов.. . для обеспечения сотрудничества в разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и всемерно способствовать развитию уважения прав человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии» . 2)Главными органами Лиги были Ассамблея, Совет и постоянный Секретариат во главе с Генеральным секретарем, как и в ООН. Однако все решения должны были приниматься единогласно. Это первое существенное отличие Лиги наций от ООН. Другим важным отличием являлось то, что в Лиге наций, если имелся спор между странами-участниками, их мнение не учитывалось при принятии решения. По этой схеме 14 декабря 1939 года из Лиги наций был исключен СССР, (за воину с финами) . ООН являлась наследницей Лиги наций, которая, как показали последовавшие события, оказалась бесплодной – благонамеренной, но относительно бесполезной попыткой мироустройства, но опыт которой был бесценен в том плане, что дал информацию – что может пригодиться при создании всемирной организации, а чего необходимо избегать. В отличие от Устава ООН, Устав Лиги Наций предусматривал, что ее решения по условиям Мандатов носят обязательный характер для ее членов.
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