Реши каждую задачу разными способами. 1) В магазин привезли 5мешок риса, по 40 кг в каждом, и 5мешков пшена, по 35 кг в каждом. В первый день продали 120 кг риса и 140 кг пшена. Сколько килограммов крупы осталось продать?

Математика

Реши каждую задачу разными способами. 1) В магазин привезли 5мешок риса, по 40 кг в каждом, и 5мешков пшена, по 35 кг в каждом. В первый день продали 120 кг риса и 140 кг пшена. Сколько килограммов крупы осталось продать?

Автор: Гость