Реши каждую задачу разными способами. 1) В магазин привезли 5мешок риса, по 40 кг в каждом, и 5мешков пшена, по 35 кг в каждом. В первый день продали 120 кг риса и 140 кг пшена. Сколько килограммов крупы осталось продать?
Математика
Реши каждую задачу разными способами. 1) В магазин привезли 5мешок риса, по 40 кг в каждом, и 5мешков пшена, по 35 кг в каждом. В первый день продали 120 кг риса и 140 кг пшена. Сколько килограммов крупы осталось продать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)5*40=200 2)5*35=175 3)200+175=375 4)120+140=260 5)375-260=115(ост) Ответ:Ост-115
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