Что такое негативное отношение

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прил., употр. сравн. часто Морфология: негати́вен, негати́вна, негати́вно, негати́вны; негати́внее; нар. негати́вно1. Чувства, эмоции и т. д. называют негативными, если они неприятные, тревожные.Весь день я испытывал сплошные негативные эмоции.2. Опыт называют негативным, если он не принёс никакой пользы.3. Оценку, мнение называют негативными, если они отрицательные.Его действиям была дана негативная оценка. | У меня сложилось весьма негативное мнение об этом человеке. | нар.Они негативно оценили деятельность организации. | Чтобы отзываться о человеке негативно, надо иметь основания. 4. Если кто-либо оказывает на вас негативное влияние, значит, это влияние плохое, вредное.Мать пыталась оградить детей от негативного влияния улицы. | нар.Перебои в сети могут негативно сказаться на работе компьютера.• негати́вность сущ., ж. Негативное - Человек не будет это делать, но с людьми такими общаться сможет, хоть и через силу. Резко негативное - Человек не понимает людей, которые пьют (курят) и общаться с ними не будет. Компромиссное - Человек думает приблизительно так: "Вы пейте, курите на здоровье, а я не буду" Нейтральное - Человек не сторонник выпить или покурить, но если ему предложат, то он не будет против. Положительное - Человек часто курит (пьёт) , и явно за такой образ жизни