Соченение на тему Почему человеком нельзя быть бе общения?
Обществознание
Соченение на тему Почему человеком нельзя быть бе общения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек без общения в этой жизни никто. Он не мог бы передавать - эмоции, Чувства и т.д. Общение очень важно для нас в жизни. Общение нужно для того что бы получить какую то информацию и не только. Вообщем. Человек без общения никак((
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите составить предложения со словами Уфа,дружба,Россия,Москва,народ,русский,башкирский,Урал,столица
Математика
История
Представьте и запишите историю о том что вы попали в древний египет во времена фараона и расскажите о том что вы там видели были ли вы у фараона и ...
Математика