Соченение на тему Почему человеком нельзя быть бе общения?

Гость: Гость:

Человек без общения в этой жизни никто. Он не мог бы передавать - эмоции, Чувства и т.д. Общение очень важно для нас в жизни. Общение нужно для того что бы получить какую то информацию и не только. Вообщем. Человек без общения никак((