Сочинение о положительных и отрицательных качествах человека для 4класса
Русский язык
Сочинение о положительных и отрицательных качествах человека для 4класса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек готов совершить как добрые так и дурные паступкии, хороший человек кормит собак, жертвует деньги больным, а плохой грабит,убивает в обшем литше всегда быть хорошим
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Представьте и запишите историю о том что вы попали в древний египет во времена фараона и расскажите о том что вы там видели были ли вы у фараона и ...
Математика
Математика
Литература