Сочинение о положительных и отрицательных качествах человека для 4класса

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Сочинение о положительных и отрицательных качествах человека для 4класса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек готов совершить как добрые так и дурные паступкии, хороший человек кормит собак, жертвует деньги больным, а плохой грабит,убивает в обшем литше всегда быть хорошим
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