Представьте и запишите историю о том что вы попали в древний египет во времена фараона и расскажите о том что вы там видели были ли вы у фараона и т.д(можно использовать фантазию например там машина времени или вам ктото показа...

История

Представьте и запишите историю о том что вы попали в древний египет во времена фараона и расскажите о том что вы там видели были ли вы у фараона и т.д(можно использовать фантазию например там машина времени или вам ктото показал портал)

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