Представьте и запишите историю о том что вы попали в древний египет во времена фараона и расскажите о том что вы там видели были ли вы у фараона и т.д(можно использовать фантазию например там машина времени или вам ктото показа...
История
Представьте и запишите историю о том что вы попали в древний египет во времена фараона и расскажите о том что вы там видели были ли вы у фараона и т.д(можно использовать фантазию например там машина времени или вам ктото показал портал)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каждого фараона была своя грабница(пирамида) вверху пирамиды лежал гроб самого фараона, в середине лежали пасуды, зёрна и т.д (в те времена люди верили в загробную жизнь), ну а в самом нижнем этаже лежали драгоценности.Также у каждого фараона были рабы, обычные крестьяне, они выполняли все его указания
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